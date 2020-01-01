Токеномика на Nomad (NOM) Открийте ключова информация за Nomad (NOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nomad (NOM) $NOM is a cutting-edge meme coin designed for the modern DeFi investor. Embracing a zero buy tax and a minimal 0.01% sell tax, this token prioritizes accessibility and profitability. Fully decentralized and secured by WAGMI, $NOM supports an innovative tipping feature poised to revolutionize token utility in the crypto space. With 100% of the supply locked in liquidity and a transparent, open-source smart contract, $NOM offers a secure and dynamic investment opportunity. Dive into the future of meme coins with $NOM, where community engagement and rapid growth converge. Официален уебсайт: https://warpcast.com/~/channel/nomadicframe Купете NOM сега!

Токеномика и анализ на цената за Nomad (NOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nomad (NOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.12K $ 11.12K $ 11.12K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.12K $ 11.12K $ 11.12K Рекорд за всички времена: $ 0.00035289 $ 0.00035289 $ 0.00035289 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000474 $ 0.00000474 $ 0.00000474 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Nomad (NOM)

Токеномика на Nomad (NOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nomad (NOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOM, разгледайте цената в реално време на токените NOM!

Прогноза за цената за NOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOM? Нашата страница за прогноза за цената NOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOM сега!

