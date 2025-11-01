Информация за цената за NOKKI (NOKKI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000905 $ 0.00000905 $ 0.00000905 24-часов нисък $ 0.00000939 $ 0.00000939 $ 0.00000939 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000905$ 0.00000905 $ 0.00000905 24-часов висок $ 0.00000939$ 0.00000939 $ 0.00000939 Рекорд за всички времена $ 0.0027141$ 0.0027141 $ 0.0027141 Най-ниска цена $ 0.0000084$ 0.0000084 $ 0.0000084 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +2.78% Промяна на цената (7д) -3.92% Промяна на цената (7д) -3.92%

Цената в реално време за NOKKI (NOKKI) е$0.00000933. През последните 24 часа NOKKI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000905 до най-висока стойност $ 0.00000939, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOKKI е $ 0.0027141, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000084.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NOKKI има промяна от +0.53% за последния час, +2.78% за 24 часа и -3.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NOKKI (NOKKI)

Пазарна капитализация $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Циркулиращо предлагане 999.28M 999.28M 999.28M Общо предлагане 999,281,683.739346 999,281,683.739346 999,281,683.739346

Текущата пазарна капитализация на NOKKI е $ 9.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NOKKI е 999.28M, като общото предлагане е 999281683.739346. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.33K.