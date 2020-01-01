Токеномика на NoDev AI (NODEV) Открийте ключова информация за NoDev AI (NODEV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

NODEV is an advanced no-code platform that seamlessly orchestrates the automatic generation of both front-end and back-end code within minutes, drastically reducing development time. Engineered for individuals without technical expertise, NODEV empowers users to construct sophisticated applications effortlessly, eliminating the need for manual coding. From intuitive UI design to comprehensive database management, it delivers an all-encompassing full-stack solution, equipped with an array of powerful tools and utilities that redefine the efficiency and accessibility of modern software development

Токеномика и анализ на цената за NoDev AI (NODEV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NoDev AI (NODEV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Общо предлагане: $ 996.19M $ 996.19M $ 996.19M Циркулиращо предлагане: $ 996.19M $ 996.19M $ 996.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на NoDev AI (NODEV)

Токеномика на NoDev AI (NODEV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NoDev AI (NODEV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NODEV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NODEV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NODEV, разгледайте цената в реално време на токените NODEV!

Прогноза за цената за NODEV Искате ли да знаете какъв път може да поеме NODEV? Нашата страница за прогноза за цената NODEV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NODEV сега!

