Информация за No1 tiktok cat (PUFF) Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳 Официален уебсайт: https://www.littlepuffsol.com/ Купете PUFF сега!

Токеномика и анализ на цената за No1 tiktok cat (PUFF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за No1 tiktok cat (PUFF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.58K $ 37.58K $ 37.58K Общо предлагане: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Циркулиращо предлагане: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.58K $ 37.58K $ 37.58K Рекорд за всички времена: $ 0.00547776 $ 0.00547776 $ 0.00547776 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на No1 tiktok cat (PUFF)

Токеномика на No1 tiktok cat (PUFF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на No1 tiktok cat (PUFF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUFF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUFF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUFF, разгледайте цената в реално време на токените PUFF!

