Информация за NKYC Token (NKYC) Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange. Официален уебсайт: https://nonkyc.io Купете NKYC сега!

Токеномика и анализ на цената за NKYC Token (NKYC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NKYC Token (NKYC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 78.70M Общо предлагане: $ 4.00M Циркулиращо предлагане: $ 4.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 78.70M Рекорд за всички времена: $ 35.51 Най-ниска стойност за целия период: $ 4.28 Текуща цена: $ 19.62 Научете повече за цената на NKYC Token (NKYC)

Токеномика на NKYC Token (NKYC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NKYC Token (NKYC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NKYC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NKYC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NKYC, разгледайте цената в реално време на токените NKYC!

Прогноза за цената за NKYC Искате ли да знаете какъв път може да поеме NKYC? Нашата страница за прогноза за цената NKYC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

