Токеномика на NIYOKO by Virtuals (NYKO) Открийте ключова информация за NIYOKO by Virtuals (NYKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NIYOKO by Virtuals (NYKO) NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Официален уебсайт: https://nyko.cool Купете NYKO сега!

Токеномика и анализ на цената за NIYOKO by Virtuals (NYKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NIYOKO by Virtuals (NYKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 242.48K $ 242.48K $ 242.48K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 799.98M $ 799.98M $ 799.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 303.10K $ 303.10K $ 303.10K Рекорд за всички времена: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00030508 $ 0.00030508 $ 0.00030508 Научете повече за цената на NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Токеномика на NIYOKO by Virtuals (NYKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NIYOKO by Virtuals (NYKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NYKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NYKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NYKO, разгледайте цената в реално време на токените NYKO!

Прогноза за цената за NYKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме NYKO? Нашата страница за прогноза за цената NYKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NYKO сега!

