Информация за цената за Niuma (NIUMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.54% Промяна на цената (1д) +14.40% Промяна на цената (7д) -36.23% Промяна на цената (7д) -36.23%

Цената в реално време за Niuma (NIUMA) е--. През последните 24 часа NIUMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NIUMA е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NIUMA има промяна от +0.54% за последния час, +14.40% за 24 часа и -36.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Niuma (NIUMA)

Пазарна капитализация $ 74.28K$ 74.28K $ 74.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 74.28K$ 74.28K $ 74.28K Циркулиращо предлагане 975.25M 975.25M 975.25M Общо предлагане 975,249,708.4377322 975,249,708.4377322 975,249,708.4377322

Текущата пазарна капитализация на Niuma е $ 74.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NIUMA е 975.25M, като общото предлагане е 975249708.4377322. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 74.28K.