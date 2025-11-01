Информация за цената за Nirvana ANA (ANA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 24-часов нисък $ 4.27 $ 4.27 $ 4.27 24-часов висок 24-часов нисък $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 24-часов висок $ 4.27$ 4.27 $ 4.27 Рекорд за всички времена $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 Най-ниска цена $ 3.9$ 3.9 $ 3.9 Промяна на цената (1ч) -0.29% Промяна на цената (1д) -0.57% Промяна на цената (7д) -0.27% Промяна на цената (7д) -0.27%

Цената в реално време за Nirvana ANA (ANA) е$4.24. През последните 24 часа ANA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 4.2 до най-висока стойност $ 4.27, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANA е $ 5.22, а най-ниската цена за всички времена е $ 3.9.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANA има промяна от -0.29% за последния час, -0.57% за 24 часа и -0.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nirvana ANA (ANA)

Пазарна капитализация $ 32.59M$ 32.59M $ 32.59M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 32.59M$ 32.59M $ 32.59M Циркулиращо предлагане 7.68M 7.68M 7.68M Общо предлагане 7,677,337.299735 7,677,337.299735 7,677,337.299735

Текущата пазарна капитализация на Nirvana ANA е $ 32.59M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ANA е 7.68M, като общото предлагане е 7677337.299735. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 32.59M.