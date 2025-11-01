БорсаDEX+
Цената в реално време на Nirvana ANA днес е 4.24 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ANA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ANA в MEXC сега.

Повече за ANA

ANAценова информация

Какво представлява ANA

Официален уебсайт на ANA

Токеномика на ANA

ANA ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Nirvana ANA Лого

Nirvana ANA цена (ANA)

Не се намира в списъка

1 ANA към USD - цена в реално време:

$4.24
-0.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
Nirvana ANA (ANA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:01:16 (UTC+8)

Информация за цената за Nirvana ANA (ANA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 4.2
24-часов нисък
$ 4.27
24-часов висок

$ 4.2
$ 4.27
$ 5.22
$ 3.9
-0.29%

-0.57%

-0.27%

-0.27%

Цената в реално време за Nirvana ANA (ANA) е$4.24. През последните 24 часа ANA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 4.2 до най-висока стойност $ 4.27, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ANA е $ 5.22, а най-ниската цена за всички времена е $ 3.9.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ANA има промяна от -0.29% за последния час, -0.57% за 24 часа и -0.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nirvana ANA (ANA)

$ 32.59M
--
$ 32.59M
7.68M
7,677,337.299735
Текущата пазарна капитализация на Nirvana ANA е $ 32.59M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ANA е 7.68M, като общото предлагане е 7677337.299735. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 32.59M.

История на цените за Nirvana ANA (ANA) USD

През днешния ден промяната в цената на Nirvana ANA към USD беше $ -0.024674079288903.
През последните 30 дни промяната в цената на Nirvana ANA към USD беше $ -0.3773676320.
През последните 60 дни промяната в цената на Nirvana ANA към USD беше $ -0.1985036560.
През последните 90 дни промяната в цената на Nirvana ANA към USD беше $ -0.421277993774268.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.024674079288903-0.57%
30 дни$ -0.3773676320-8.90%
60 дни$ -0.1985036560-4.68%
90 дни$ -0.421277993774268-9.03%

Какво е Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Nirvana ANA (ANA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Nirvana ANA (USD)

Колко ще струва Nirvana ANA (ANA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Nirvana ANA (ANA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Nirvana ANA.

Проверете прогнозата за цената за Nirvana ANA сега!

ANA към местни валути

Токеномика на Nirvana ANA (ANA)

Разбирането на токеномиката на Nirvana ANA (ANA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ANA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Nirvana ANA (ANA)

Колко струва Nirvana ANA (ANA) днес?
Цената в реално време на ANA в USD е 4.24 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ANA към USD?
Текущата цена на ANA към USD е $ 4.24. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Nirvana ANA?
Пазарната капитализация за ANA е $ 32.59M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ANA?
Циркулиращото предлагане на ANA е 7.68M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ANA?
ANA постигна ATH цена от 5.22 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ANA?
ANA достигна ATL цена от 3.9 USD.
Какъв е обемът на търговията на ANA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ANA е -- USD.
Ще се повиши ли ANA тази година?
ANA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ANA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Nirvana ANA (ANA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

