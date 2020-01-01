Токеномика на NIOB (NIOB) Открийте ключова информация за NIOB (NIOB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NIOB (NIOB) Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway. Официален уебсайт: https://niob.finance/ Бяла книга: https://docs.niob.finance/ Купете NIOB сега!

Токеномика и анализ на цената за NIOB (NIOB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NIOB (NIOB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 86.64K $ 86.64K $ 86.64K Общо предлагане: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Циркулиращо предлагане: $ 467.58M $ 467.58M $ 467.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 111.17K $ 111.17K $ 111.17K Рекорд за всички времена: $ 0.02637813 $ 0.02637813 $ 0.02637813 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00018529 $ 0.00018529 $ 0.00018529 Научете повече за цената на NIOB (NIOB)

Токеномика на NIOB (NIOB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NIOB (NIOB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NIOB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NIOB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NIOB, разгледайте цената в реално време на токените NIOB!

Прогноза за цената за NIOB Искате ли да знаете какъв път може да поеме NIOB? Нашата страница за прогноза за цената NIOB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NIOB сега!

