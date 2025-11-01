БорсаDEX+
Цената в реално време на Ninjas in Pyjamas днес е 0.171864 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DOJO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DOJO в MEXC сега.

Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ценова графика на живо
Информация за цената за Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

Цената в реално време за Ninjas in Pyjamas (DOJO) е$0.171864. През последните 24 часа DOJO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.170479 до най-висока стойност $ 0.176296, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOJO е $ 1.56, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.170479.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOJO има промяна от -0.34% за последния час, -0.82% за 24 часа и -23.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Текущата пазарна капитализация на Ninjas in Pyjamas е $ 94.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOJO е 549.14K, като общото предлагане е 5000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 859.32K.

История на цените за Ninjas in Pyjamas (DOJO) USD

През днешния ден промяната в цената на Ninjas in Pyjamas към USD беше $ -0.001426556361862.
През последните 30 дни промяната в цената на Ninjas in Pyjamas към USD беше $ -0.1152229361.
През последните 60 дни промяната в цената на Ninjas in Pyjamas към USD беше $ -0.1375895749.
През последните 90 дни промяната в цената на Ninjas in Pyjamas към USD беше $ -0.6427225219878244.

Какво е Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Ninjas in Pyjamas (USD)

Колко ще струва Ninjas in Pyjamas (DOJO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Ninjas in Pyjamas (DOJO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Ninjas in Pyjamas.

Проверете прогнозата за цената за Ninjas in Pyjamas сега!

Токеномика на Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Разбирането на токеномиката на Ninjas in Pyjamas (DOJO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DOJO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Колко струва Ninjas in Pyjamas (DOJO) днес?
Цената в реално време на DOJO в USD е 0.171864 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DOJO към USD?
Текущата цена на DOJO към USD е $ 0.171864. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Ninjas in Pyjamas?
Пазарната капитализация за DOJO е $ 94.38K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DOJO?
Циркулиращото предлагане на DOJO е 549.14K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DOJO?
DOJO постигна ATH цена от 1.56 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DOJO?
DOJO достигна ATL цена от 0.170479 USD.
Какъв е обемът на търговията на DOJO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DOJO е -- USD.
Ще се повиши ли DOJO тази година?
DOJO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DOJO за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Ninjas in Pyjamas (DOJO)

10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

