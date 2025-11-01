Информация за цената за Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.170479 $ 0.170479 $ 0.170479 24-часов нисък $ 0.176296 $ 0.176296 $ 0.176296 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.170479$ 0.170479 $ 0.170479 24-часов висок $ 0.176296$ 0.176296 $ 0.176296 Рекорд за всички времена $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Най-ниска цена $ 0.170479$ 0.170479 $ 0.170479 Промяна на цената (1ч) -0.34% Промяна на цената (1д) -0.82% Промяна на цената (7д) -23.16% Промяна на цената (7д) -23.16%

Цената в реално време за Ninjas in Pyjamas (DOJO) е$0.171864. През последните 24 часа DOJO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.170479 до най-висока стойност $ 0.176296, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOJO е $ 1.56, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.170479.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOJO има промяна от -0.34% за последния час, -0.82% за 24 часа и -23.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Пазарна капитализация $ 94.38K$ 94.38K $ 94.38K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 859.32K$ 859.32K $ 859.32K Циркулиращо предлагане 549.14K 549.14K 549.14K Общо предлагане 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ninjas in Pyjamas е $ 94.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOJO е 549.14K, като общото предлагане е 5000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 859.32K.