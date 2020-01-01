Токеномика на Ninja Protocol (NINJA) Открийте ключова информация за Ninja Protocol (NINJA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ninja Protocol (NINJA) Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology. Официален уебсайт: https://ninjaprotocol.io/ Бяла книга: https://docs.ninjaprotocol.io/ Купете NINJA сега!

Токеномика и анализ на цената за Ninja Protocol (NINJA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ninja Protocol (NINJA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.77K $ 33.77K $ 33.77K Общо предлагане: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Циркулиращо предлагане: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.77K $ 33.77K $ 33.77K Рекорд за всички времена: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00168933 $ 0.00168933 $ 0.00168933 Научете повече за цената на Ninja Protocol (NINJA)

Токеномика на Ninja Protocol (NINJA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ninja Protocol (NINJA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NINJA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NINJA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NINJA, разгледайте цената в реално време на токените NINJA!

Прогноза за цената за NINJA Искате ли да знаете какъв път може да поеме NINJA? Нашата страница за прогноза за цената NINJA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NINJA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!