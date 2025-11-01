Информация за цената за NIKY (NIKY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00202952$ 0.00202952 $ 0.00202952 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.86% Промяна на цената (1д) +5.05% Промяна на цената (7д) -1.44% Промяна на цената (7д) -1.44%

Цената в реално време за NIKY (NIKY) е--. През последните 24 часа NIKY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NIKY е $ 0.00202952, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NIKY има промяна от +0.86% за последния час, +5.05% за 24 часа и -1.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NIKY (NIKY)

Пазарна капитализация $ 836.67K$ 836.67K $ 836.67K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 836.67K$ 836.67K $ 836.67K Циркулиращо предлагане 999.67M 999.67M 999.67M Общо предлагане 999,674,214.996835 999,674,214.996835 999,674,214.996835

Текущата пазарна капитализация на NIKY е $ 836.67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NIKY е 999.67M, като общото предлагане е 999674214.996835. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 836.67K.