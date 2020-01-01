Токеномика на NikolAI (NIKO) Открийте ключова информация за NikolAI (NIKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NikolAI (NIKO) The Meme, The Myth, The AI Machina In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI. Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave. No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales. 100% fair launch for the community Официален уебсайт: https://nikolai.meme/ Купете NIKO сега!

Токеномика и анализ на цената за NikolAI (NIKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NikolAI (NIKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 672.95K $ 672.95K $ 672.95K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 672.95K $ 672.95K $ 672.95K Рекорд за всички времена: $ 0.181152 $ 0.181152 $ 0.181152 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00048572 $ 0.00048572 $ 0.00048572 Текуща цена: $ 0.0006736 $ 0.0006736 $ 0.0006736 Научете повече за цената на NikolAI (NIKO)

Токеномика на NikolAI (NIKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NikolAI (NIKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NIKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NIKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NIKO, разгледайте цената в реално време на токените NIKO!

Прогноза за цената за NIKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме NIKO? Нашата страница за прогноза за цената NIKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NIKO сега!

