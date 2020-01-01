Токеномика на NIKITA by Virtuals (NIKITA) Открийте ключова информация за NIKITA by Virtuals (NIKITA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NIKITA by Virtuals (NIKITA) Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem. Официален уебсайт: https://nikita-agent.xyz/ Купете NIKITA сега!

Токеномика и анализ на цената за NIKITA by Virtuals (NIKITA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NIKITA by Virtuals (NIKITA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 70.73K $ 70.73K $ 70.73K Общо предлагане: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M Циркулиращо предлагане: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 70.73K $ 70.73K $ 70.73K Рекорд за всички времена: $ 0.00803046 $ 0.00803046 $ 0.00803046 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002694 $ 0.00002694 $ 0.00002694 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Токеномика на NIKITA by Virtuals (NIKITA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NIKITA by Virtuals (NIKITA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NIKITA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NIKITA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NIKITA, разгледайте цената в реално време на токените NIKITA!

Прогноза за цената за NIKITA Искате ли да знаете какъв път може да поеме NIKITA? Нашата страница за прогноза за цената NIKITA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NIKITA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!