Информация за цената за Nikepig (NIKEPIG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00166903 $ 0.00166903 $ 0.00166903 24-часов нисък $ 0.00169736 $ 0.00169736 $ 0.00169736 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00166903$ 0.00166903 $ 0.00166903 24-часов висок $ 0.00169736$ 0.00169736 $ 0.00169736 Рекорд за всички времена $ 0.01797996$ 0.01797996 $ 0.01797996 Най-ниска цена $ 0.00117187$ 0.00117187 $ 0.00117187 Промяна на цената (1ч) +1.18% Промяна на цената (1д) +0.24% Промяна на цената (7д) -4.30% Промяна на цената (7д) -4.30%

Цената в реално време за Nikepig (NIKEPIG) е$0.00169424. През последните 24 часа NIKEPIG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00166903 до най-висока стойност $ 0.00169736, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NIKEPIG е $ 0.01797996, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00117187.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NIKEPIG има промяна от +1.18% за последния час, +0.24% за 24 часа и -4.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nikepig (NIKEPIG)

Пазарна капитализация $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Циркулиращо предлагане 899.72M 899.72M 899.72M Общо предлагане 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

Текущата пазарна капитализация на Nikepig е $ 1.51M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NIKEPIG е 899.72M, като общото предлагане е 899717800.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.51M.