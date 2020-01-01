Токеномика на Niftyx Protocol (SHROOM) Открийте ключова информация за Niftyx Protocol (SHROOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Niftyx Protocol (SHROOM) Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven. Официален уебсайт: https://www.niftyx.org/ Купете SHROOM сега!

Токеномика и анализ на цената за Niftyx Protocol (SHROOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Niftyx Protocol (SHROOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 406.24K $ 406.24K $ 406.24K Общо предлагане: $ 65.56M $ 65.56M $ 65.56M Циркулиращо предлагане: $ 51.39M $ 51.39M $ 51.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 518.27K $ 518.27K $ 518.27K Рекорд за всички времена: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00362545 $ 0.00362545 $ 0.00362545 Текуща цена: $ 0.00791936 $ 0.00791936 $ 0.00791936 Научете повече за цената на Niftyx Protocol (SHROOM)

Токеномика на Niftyx Protocol (SHROOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Niftyx Protocol (SHROOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHROOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHROOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHROOM, разгледайте цената в реално време на токените SHROOM!

Прогноза за цената за SHROOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHROOM? Нашата страница за прогноза за цената SHROOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHROOM сега!

