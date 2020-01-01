Токеномика на nick (NICK) Открийте ключова информация за nick (NICK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за nick (NICK) Through its innovative context-aware Inference Synthesis mechanism, Allora's self-improving, decentralized AI network outperforms traditional monolithic models. Unlike basic networks that combine individual predictions without context, Allora uses a forecasting task where AI agents predict the performance of each other's models under current conditions. This approach significantly enhances accuracy, as shown in the provided chart. The dotted black line represents the performance of a basic network, while the solid black line shows the enhanced accuracy achieved by Allora's method. By allowing AI agents to forecast and adjust based on contextual factors, Allora continually improves its predictions, demonstrating a substantial reduction in error over time​​. Официален уебсайт: https://www.nickdotai.com/ Купете NICK сега!

Токеномика и анализ на цената за nick (NICK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за nick (NICK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 194.10K $ 194.10K $ 194.10K Общо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Циркулиращо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 194.10K $ 194.10K $ 194.10K Рекорд за всички времена: $ 0.00201687 $ 0.00201687 $ 0.00201687 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00019527 $ 0.00019527 $ 0.00019527 Научете повече за цената на nick (NICK)

Токеномика на nick (NICK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на nick (NICK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NICK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NICK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NICK, разгледайте цената в реално време на токените NICK!

Прогноза за цената за NICK Искате ли да знаете какъв път може да поеме NICK? Нашата страница за прогноза за цената NICK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NICK сега!

