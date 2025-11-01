Информация за цената за NianNian (NIANNIAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00200365 $ 0.00200365 $ 0.00200365 24-часов нисък $ 0.00259603 $ 0.00259603 $ 0.00259603 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00200365$ 0.00200365 $ 0.00200365 24-часов висок $ 0.00259603$ 0.00259603 $ 0.00259603 Рекорд за всички времена $ 0.00997572$ 0.00997572 $ 0.00997572 Най-ниска цена $ 0.00096871$ 0.00096871 $ 0.00096871 Промяна на цената (1ч) -0.24% Промяна на цената (1д) -0.80% Промяна на цената (7д) -14.87% Промяна на цената (7д) -14.87%

Цената в реално време за NianNian (NIANNIAN) е$0.00232208. През последните 24 часа NIANNIAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00200365 до най-висока стойност $ 0.00259603, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NIANNIAN е $ 0.00997572, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00096871.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NIANNIAN има промяна от -0.24% за последния час, -0.80% за 24 часа и -14.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NianNian (NIANNIAN)

Пазарна капитализация $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Циркулиращо предлагане 936.35M 936.35M 936.35M Общо предлагане 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

Текущата пазарна капитализация на NianNian е $ 2.17M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NIANNIAN е 936.35M, като общото предлагане е 936350885.646156. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.17M.