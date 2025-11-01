Информация за цената за Nia (NIA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.224586 $ 0.224586 $ 0.224586 24-часов нисък $ 0.314148 $ 0.314148 $ 0.314148 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.224586$ 0.224586 $ 0.224586 24-часов висок $ 0.314148$ 0.314148 $ 0.314148 Рекорд за всички времена $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 Най-ниска цена $ 0.223366$ 0.223366 $ 0.223366 Промяна на цената (1ч) +0.29% Промяна на цената (1д) +35.66% Промяна на цената (7д) -3.24% Промяна на цената (7д) -3.24%

Цената в реално време за Nia (NIA) е$0.30537. През последните 24 часа NIA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.224586 до най-висока стойност $ 0.314148, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NIA е $ 0.9085, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.223366.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NIA има промяна от +0.29% за последния час, +35.66% за 24 часа и -3.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nia (NIA)

Пазарна капитализация $ 91.61K$ 91.61K $ 91.61K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 305.37K$ 305.37K $ 305.37K Циркулиращо предлагане 300.00K 300.00K 300.00K Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Nia е $ 91.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NIA е 300.00K, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 305.37K.