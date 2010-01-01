Токеномика на NGMI BP (NGMI) Открийте ключова информация за NGMI BP (NGMI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NGMI BP (NGMI) Meme gained popularity in the early 2010s, often featuring a drawing of Yao Ming's face from a press conference photo, used in rage comics all over the world Some investors prefer cat memes, others dogs and some lean towards the eccentric. NGMI Bitch Please is a tribute to the spirit of crypto. It shows a dismissive attitude, used in response to ridiculous statements, as text or image macro. Widely recognized in meme culture and used across social media and online communities. Официален уебсайт: https://www.ngmibp.xyz/ Купете NGMI сега!

Токеномика и анализ на цената за NGMI BP (NGMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NGMI BP (NGMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.42K $ 24.42K $ 24.42K Рекорд за всички времена: $ 0.105413 $ 0.105413 $ 0.105413 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на NGMI BP (NGMI)

Токеномика на NGMI BP (NGMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NGMI BP (NGMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NGMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NGMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NGMI, разгледайте цената в реално време на токените NGMI!

