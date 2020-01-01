Токеномика на nftxbt (NFTXBT)
Информация за nftxbt (NFTXBT)
ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections
- nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos
- X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal
- to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention
- the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week
the purpose:
- yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.
- nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.
- devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward
Токеномика и анализ на цената за nftxbt (NFTXBT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за nftxbt (NFTXBT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на nftxbt (NFTXBT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на nftxbt (NFTXBT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой NFTXBT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой NFTXBT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на NFTXBT, разгледайте цената в реално време на токените NFTXBT!
Прогноза за цената за NFTXBT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме NFTXBT? Нашата страница за прогноза за цената NFTXBT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.