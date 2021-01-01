Токеномика на NFTrade (NFTD)
Информация за NFTrade (NFTD)
NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market.
NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.
Токеномика и анализ на цената за NFTrade (NFTD)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NFTrade (NFTD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на NFTrade (NFTD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на NFTrade (NFTD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой NFTD токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой NFTD токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на NFTD, разгледайте цената в реално време на токените NFTD!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.