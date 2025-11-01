Информация за цената за Neza (SN99) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.800429 $ 0.800429 $ 0.800429 24-часов нисък $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.800429$ 0.800429 $ 0.800429 24-часов висок $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Рекорд за всички времена $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Най-ниска цена $ 0.422352$ 0.422352 $ 0.422352 Промяна на цената (1ч) -0.48% Промяна на цената (1д) +23.23% Промяна на цената (7д) +24.00% Промяна на цената (7д) +24.00%

Цената в реално време за Neza (SN99) е$0.989159. През последните 24 часа SN99 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.800429 до най-висока стойност $ 1.006, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN99 е $ 1.91, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.422352.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN99 има промяна от -0.48% за последния час, +23.23% за 24 часа и +24.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Neza (SN99)

Пазарна капитализация $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Циркулиращо предлагане 1.20M 1.20M 1.20M Общо предлагане 1,203,747.590377673 1,203,747.590377673 1,203,747.590377673

Текущата пазарна капитализация на Neza е $ 1.19M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN99 е 1.20M, като общото предлагане е 1203747.590377673. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.19M.