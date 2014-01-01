Токеномика на Nexus (NXS)
Информация за Nexus (NXS)
"Nexus is a community-driven project with the common vision of a world inspired by innovative and responsible values, expansive technology, and the fundamental quality of connection being ubiquitous, free, and available to everyone. Nexus has been mined into existence since September 23rd , 2014 with no ICO or premine.The platform is designed and intended to simplify lives, empower communities, and streamline business. The release of the Tritium Protocol in late 2019 ushered in the era of the TAO Framework being the first of the three major architectural upgrades (Tritium, Amine, & Obsidian). Nexus is a seven-layered software stack that powers a register-based process virtual machine, serving as a powerful DApp and contract platform creating value across many industries. Development is accessible via an array of industry-specific JSON-based APIs including but not limited to: encrypted communication, digital identifiers, supply chain, asset management, cryptography, & tokenization. Nexus uses post-quantum signature schemes (FALCON), and automated key management functions through a technology called 'Signature Chains'. This technology eliminates key management issues (wallet.dat's) by allowing users to access their accounts with the familiarity of a username, password and PIN. Additional technology being developed by Nexus includes a Decentralized Autonomous Organization (DAO) for governance, Safenet, a hack resistant Operating System, a decentralized satellite & mesh network all connected through a multi-dimensional chaining structure that employs sharding, low latency transaction finality, and truly decentralized multi-layer consensus. "
Токеномика и анализ на цената за Nexus (NXS)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nexus (NXS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Nexus (NXS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Nexus (NXS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой NXS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой NXS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на NXS, разгледайте цената в реално време на токените NXS!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.