Информация за Nexus Erebus (NXR) Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image. Официален уебсайт: https://www.nexus-ereb.us/ Купете NXR сега!

Токеномика и анализ на цената за Nexus Erebus (NXR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nexus Erebus (NXR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 53.93K $ 53.93K $ 53.93K Общо предлагане: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Циркулиращо предлагане: $ 974.72M $ 974.72M $ 974.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.32K $ 55.32K $ 55.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00354246 $ 0.00354246 $ 0.00354246 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Nexus Erebus (NXR)

Токеномика на Nexus Erebus (NXR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nexus Erebus (NXR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NXR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NXR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NXR, разгледайте цената в реално време на токените NXR!

