Информация за цената за Nexora (NEX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.226272 24-часов висок $ 0.237934 Рекорд за всички времена $ 0.405217 Най-ниска цена $ 0.226272 Промяна на цената (1ч) +0.43% Промяна на цената (1д) +1.42% Промяна на цената (7д) -5.18%

Цената в реално време за Nexora (NEX) е$0.231457. През последните 24 часа NEX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.226272 до най-висока стойност $ 0.237934, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NEX е $ 0.405217, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.226272.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NEX има промяна от +0.43% за последния час, +1.42% за 24 часа и -5.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nexora (NEX)

Пазарна капитализация $ 12.97M$ 12.97M $ 12.97M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.16M$ 23.16M $ 23.16M Циркулиращо предлагане 56.00M 56.00M 56.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Nexora е $ 12.97M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NEX е 56.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.16M.