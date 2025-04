Какво е Nexis Tools (NEXIS)

Nexis Tools is a project that seeks to bring optimal trading tools to crypto traders. We offer a fully stacked trading bot which offers - sniping, swapping, copy trading, and market making. Our dapp is designed to allow users to access our public MEV once they verify token holdings. Nexis is bringing advanced trading tools to you for minimal cost. Maximize your gains and trading experience with Nexis.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Nexis Tools (NEXIS) ресурс Официален уеб сайт