Информация за цената за Nexgent AI (NEXGENT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.09% Промяна на цената (1д) +5.50% Промяна на цената (7д) +15.15% Промяна на цената (7д) +15.15%

Цената в реално време за Nexgent AI (NEXGENT) е--. През последните 24 часа NEXGENT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NEXGENT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NEXGENT има промяна от -0.09% за последния час, +5.50% за 24 часа и +15.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nexgent AI (NEXGENT)

Пазарна капитализация $ 134.43K$ 134.43K $ 134.43K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 162.83K$ 162.83K $ 162.83K Циркулиращо предлагане 794.00M 794.00M 794.00M Общо предлагане 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

Текущата пазарна капитализация на Nexgent AI е $ 134.43K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NEXGENT е 794.00M, като общото предлагане е 961680372.8780938. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 162.83K.