Blue Chip Blitz
Цената в реално време на New York днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NYC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NYC в MEXC сега.

Повече за NYC

NYCценова информация

Какво представлява NYC

Официален уебсайт на NYC

Токеномика на NYC

NYC ценова прогноза

New York цена (NYC)

Не се намира в списъка

1 NYC към USD - цена в реално време:

--
----
+0.80%1D
USD
New York (NYC) Ценова графика на живо
Информация за цената за New York (NYC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.84%

-19.85%

-19.85%

Цената в реално време за New York (NYC) е--. През последните 24 часа NYC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NYC е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NYC има промяна от -- за последния час, +0.84% за 24 часа и -19.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за New York (NYC)

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

999.22M
999.22M 999.22M

999,216,736.783062
999,216,736.783062 999,216,736.783062

Текущата пазарна капитализация на New York е $ 16.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NYC е 999.22M, като общото предлагане е 999216736.783062. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.39K.

История на цените за New York (NYC) USD

През днешния ден промяната в цената на New York към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на New York към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на New York към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на New York към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.84%
30 дни$ 0-17.80%
60 дни$ 0-14.59%
90 дни$ 0--

Какво е New York (NYC)

It’s a community coin to unite the greatest city in the world, New York City. Our goal is to connect the online and offline people from New York and form a great community.

Our aim is to connect all crypto enthusiasts from New York City and everyone who feels connected to New York City in any way possible. We want the token to be the center of a great movement to unite the city.

Our plan is to organize online and offline meetings where everyone can have fun, make connections and build a strong network together.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

New York (NYC) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за New York (USD)

Колко ще струва New York (NYC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от New York (NYC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за New York.

Проверете прогнозата за цената за New York сега!

NYC към местни валути

Токеномика на New York (NYC)

Разбирането на токеномиката на New York (NYC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NYC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно New York (NYC)

Колко струва New York (NYC) днес?
Цената в реално време на NYC в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NYC към USD?
Текущата цена на NYC към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на New York?
Пазарната капитализация за NYC е $ 16.39K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NYC?
Циркулиращото предлагане на NYC е 999.22M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NYC?
NYC постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NYC?
NYC достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на NYC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NYC е -- USD.
Ще се повиши ли NYC тази година?
NYC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NYC за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за New York (NYC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

