Токеномика на New Truth Terminal (LORIA) Открийте ключова информация за New Truth Terminal (LORIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за New Truth Terminal (LORIA) $Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin. Официален уебсайт: https://iamloria.fun/ Купете LORIA сега!

Токеномика и анализ на цената за New Truth Terminal (LORIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за New Truth Terminal (LORIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.90K $ 47.90K $ 47.90K Общо предлагане: $ 997.87M $ 997.87M $ 997.87M Циркулиращо предлагане: $ 997.87M $ 997.87M $ 997.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 47.90K $ 47.90K $ 47.90K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на New Truth Terminal (LORIA)

Токеномика на New Truth Terminal (LORIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на New Truth Terminal (LORIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LORIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LORIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LORIA, разгледайте цената в реално време на токените LORIA!

Прогноза за цената за LORIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме LORIA? Нашата страница за прогноза за цената LORIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LORIA сега!

