Информация за New Doge (GNOCCHI) GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. Официален уебсайт: https://www.gnocchimeme.com Купете GNOCCHI сега!

Токеномика и анализ на цената за New Doge (GNOCCHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за New Doge (GNOCCHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 81.08K $ 81.08K $ 81.08K Общо предлагане: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Циркулиращо предлагане: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 81.08K $ 81.08K $ 81.08K Рекорд за всички времена: $ 0.00157926 $ 0.00157926 $ 0.00157926 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на New Doge (GNOCCHI)

Токеномика на New Doge (GNOCCHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на New Doge (GNOCCHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GNOCCHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GNOCCHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GNOCCHI, разгледайте цената в реално време на токените GNOCCHI!

Прогноза за цената за GNOCCHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме GNOCCHI? Нашата страница за прогноза за цената GNOCCHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GNOCCHI сега!

