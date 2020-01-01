Токеномика на New Born Rhino (LAKKHI) Открийте ключова информация за New Born Rhino (LAKKHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за New Born Rhino (LAKKHI) Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation. Официален уебсайт: https://lakkhisol.com/ Купете LAKKHI сега!

Токеномика и анализ на цената за New Born Rhino (LAKKHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за New Born Rhino (LAKKHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 196.41K $ 196.41K $ 196.41K Общо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 196.41K $ 196.41K $ 196.41K Рекорд за всички времена: $ 0.0016444 $ 0.0016444 $ 0.0016444 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00019536 $ 0.00019536 $ 0.00019536 Научете повече за цената на New Born Rhino (LAKKHI)

Токеномика на New Born Rhino (LAKKHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на New Born Rhino (LAKKHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAKKHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAKKHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAKKHI, разгледайте цената в реално време на токените LAKKHI!

