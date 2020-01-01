Токеномика на New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Открийте ключова информация за New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) "$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom. Официален уебсайт: https://haggis.vip/ Купете HAGGIS сега!

Токеномика и анализ на цената за New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 38.65K $ 38.65K $ 38.65K Общо предлагане: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Циркулиращо предлагане: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 38.65K $ 38.65K $ 38.65K Рекорд за всички времена: $ 0.00715708 $ 0.00715708 $ 0.00715708 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Токеномика на New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HAGGIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HAGGIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HAGGIS, разгледайте цената в реално време на токените HAGGIS!

Прогноза за цената за HAGGIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме HAGGIS? Нашата страница за прогноза за цената HAGGIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HAGGIS сега!

