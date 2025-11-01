Информация за цената за NEUY (NEUY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03469544 - $ 0.03618015
24-часов нисък $ 0.03469544
24-часов висок $ 0.03618015
Рекорд за всички времена $ 1.51
Най-ниска цена $ 0.0127721
Промяна на цената (1ч) +0.54%
Промяна на цената (1д) +2.79%
Промяна на цената (7д) -0.25%

Цената в реално време за NEUY (NEUY) е$0.03610628. През последните 24 часа NEUY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03469544 до най-висока стойност $ 0.03618015, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NEUY е $ 1.51, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0127721.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NEUY има промяна от +0.54% за последния час, +2.79% за 24 часа и -0.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NEUY (NEUY)

Пазарна капитализация $ 2.31M
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.57M
Циркулиращо предлагане 64.08M
Общо предлагане 71,280,000.0

Текущата пазарна капитализация на NEUY е $ 2.31M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NEUY е 64.08M, като общото предлагане е 71280000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.57M.