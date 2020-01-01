Токеномика на Neutra Finance (NEU) Открийте ключова информация за Neutra Finance (NEU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Neutra Finance (NEU) Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters Официален уебсайт: https://neutra.finance/ Бяла книга: https://docs.neutra.finance/english/ Купете NEU сега!

Токеномика и анализ на цената за Neutra Finance (NEU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Neutra Finance (NEU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 94.63K $ 94.63K $ 94.63K Общо предлагане: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Циркулиращо предлагане: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 284.93K $ 284.93K $ 284.93K Рекорд за всички времена: $ 3.43 $ 3.43 $ 3.43 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01050565 $ 0.01050565 $ 0.01050565 Текуща цена: $ 0.04772662 $ 0.04772662 $ 0.04772662 Научете повече за цената на Neutra Finance (NEU)

Токеномика на Neutra Finance (NEU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Neutra Finance (NEU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEU, разгледайте цената в реално време на токените NEU!

Прогноза за цената за NEU Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEU? Нашата страница за прогноза за цената NEU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NEU сега!

