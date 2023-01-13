Токеномика на Neuroni AI (NEURONI)
Информация за Neuroni AI (NEURONI)
What is Neuroni AI Neuroni AI is an advanced artificial intelligence powered natural language processing model available. Neuroni AI is capable of understanding complex language, recognizing the context of conversations, and providing the most accurate responses
What Makes Neuroni AI Unique? Neuroni is different because they provide unbiased information to theirusers. To do this, they have developed a system that does not simply respond with information drawn from a defined database. They use 3 date sources + an ETHIC checker that compares these information in real time in order to answer with an accuracy that is the most realistic. Moreover, even if Neuroni AI learns from its interactions, it collect absolutely NO user data
History of Neuroni AI Neuroni AI was developed by Adam Saint-Leroix and his team of scientists since the beginning of the year 2021 and was launched on 13th January 2023.
What’s Next for Ethereum Neuroni is focusing on concrete use cases in the near future and, beyond the messaging BOTs and the mobile application under development, plans to extend its integration into the metaverse
What can Neuroni AI (NEURONI) be Used For? The use cases of NEURONI token will be multiple in the future, notably as a utility token in future application development and integration of Neuroni AI with partners. A buyback and burn system has also been put in place to use 50% of the advertising revenues to support the NEURONI price.
Токеномика и анализ на цената за Neuroni AI (NEURONI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Neuroni AI (NEURONI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Neuroni AI (NEURONI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Neuroni AI (NEURONI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой NEURONI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой NEURONI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEURONI, разгледайте цената в реално време на токените NEURONI!
Прогноза за цената за NEURONI
Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEURONI? Нашата страница за прогноза за цената NEURONI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.