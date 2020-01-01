Токеномика на neuron ICP (NICP) Открийте ключова информация за neuron ICP (NICP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP. Официален уебсайт: https://waterneuron.fi/

Токеномика и анализ на цената за neuron ICP (NICP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за neuron ICP (NICP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Общо предлагане: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K Циркулиращо предлагане: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Рекорд за всички времена: $ 15.12 $ 15.12 $ 15.12 Най-ниска стойност за целия период: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Текуща цена: $ 5.63 $ 5.63 $ 5.63

Токеномика на neuron ICP (NICP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на neuron ICP (NICP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NICP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NICP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

