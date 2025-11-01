Информация за цената за NETWORKCITIES (CITIES) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00033859 $ 0.00033859 $ 0.00033859 24-часов нисък $ 0.0004168 $ 0.0004168 $ 0.0004168 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00033859$ 0.00033859 $ 0.00033859 24-часов висок $ 0.0004168$ 0.0004168 $ 0.0004168 Рекорд за всички времена $ 0.00196208$ 0.00196208 $ 0.00196208 Най-ниска цена $ 0.00013011$ 0.00013011 $ 0.00013011 Промяна на цената (1ч) -2.30% Промяна на цената (1д) -8.53% Промяна на цената (7д) -25.19% Промяна на цената (7д) -25.19%

Цената в реално време за NETWORKCITIES (CITIES) е$0.00035845. През последните 24 часа CITIES се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00033859 до най-висока стойност $ 0.0004168, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CITIES е $ 0.00196208, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00013011.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CITIES има промяна от -2.30% за последния час, -8.53% за 24 часа и -25.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NETWORKCITIES (CITIES)

Пазарна капитализация $ 358.41K$ 358.41K $ 358.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 358.41K$ 358.41K $ 358.41K Циркулиращо предлагане 999.95M 999.95M 999.95M Общо предлагане 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

Текущата пазарна капитализация на NETWORKCITIES е $ 358.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CITIES е 999.95M, като общото предлагане е 999953262.5074646. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 358.41K.