Информация за цената за Netflix xStock (NFLXX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1,100.81 $ 1,100.81 $ 1,100.81 24-часов нисък $ 1,133.23 $ 1,133.23 $ 1,133.23 24-часов висок 24-часов нисък $ 1,100.81$ 1,100.81 $ 1,100.81 24-часов висок $ 1,133.23$ 1,133.23 $ 1,133.23 Рекорд за всички времена $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Най-ниска цена $ 1,088.17$ 1,088.17 $ 1,088.17 Промяна на цената (1ч) -0.33% Промяна на цената (1д) -0.42% Промяна на цената (7д) +1.61% Промяна на цената (7д) +1.61%

Цената в реално време за Netflix xStock (NFLXX) е$1,118.18. През последните 24 часа NFLXX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1,100.81 до най-висока стойност $ 1,133.23, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NFLXX е $ 1,592.14, а най-ниската цена за всички времена е $ 1,088.17.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NFLXX има промяна от -0.33% за последния час, -0.42% за 24 часа и +1.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Netflix xStock (NFLXX)

Пазарна капитализация $ 384.20K$ 384.20K $ 384.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 24.04M$ 24.04M $ 24.04M Циркулиращо предлагане 343.59 343.59 343.59 Общо предлагане 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

Текущата пазарна капитализация на Netflix xStock е $ 384.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NFLXX е 343.59, като общото предлагане е 21499.99967815. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 24.04M.