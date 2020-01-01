Токеномика на NETA (NETA) Открийте ключова информация за NETA (NETA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NETA (NETA) "$NETA - Store of value, medium of exchange and unit of account. It's sole purpose is to function as a scarce decentralized store of value asset for the Juno ecosystem and inter-chain Cosmos at large. Originally claimable for free by thousands of Juno delegates at inception. Never a seed sale, private sale or public sale. Verifiable zero NETA is held in reserve by any third party ie. developers, teams, founders or companies. The Juno community owns all NETA in existence from day 1." Официален уебсайт: https://junoswap.com/

Токеномика и анализ на цената за NETA (NETA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NETA (NETA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 31.89K $ 31.89K $ 31.89K Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 139.76K $ 139.76K $ 139.76K Рекорд за всички времена: $ 10,041,595 $ 10,041,595 $ 10,041,595 Най-ниска стойност за целия период: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 Текуща цена: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Научете повече за цената на NETA (NETA)

Токеномика на NETA (NETA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NETA (NETA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NETA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NETA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NETA, разгледайте цената в реално време на токените NETA!

