Токеномика на Nest Elixir Vault (NELIXIR) Открийте ключова информация за Nest Elixir Vault (NELIXIR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Nest Elixir Vault (NELIXIR) At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Официален уебсайт: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault

Токеномика и анализ на цената за Nest Elixir Vault (NELIXIR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nest Elixir Vault (NELIXIR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 429.24K $ 429.24K $ 429.24K Общо предлагане: $ 416.05K $ 416.05K $ 416.05K Циркулиращо предлагане: $ 416.05K $ 416.05K $ 416.05K FDV (оценка при пълна реализация): $ 429.24K $ 429.24K $ 429.24K Рекорд за всички времена: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Текуща цена: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Научете повече за цената на Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Токеномика на Nest Elixir Vault (NELIXIR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nest Elixir Vault (NELIXIR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NELIXIR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NELIXIR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NELIXIR, разгледайте цената в реално време на токените NELIXIR!

