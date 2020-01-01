Токеномика на Nest BTC Vault (NBTC) Открийте ключова информация за Nest BTC Vault (NBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nest BTC Vault (NBTC) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBTC is a risk-free yield strategy built specifically for BTC holders. By using delta-neutral futures positions on regulated markets like CME, it captures premium without exposing users to Bitcoin price swings. It’s a way to earn stable, institutional-grade yield while keeping your BTC working. Returns on this vault are paid in Bitcoin. Официален уебсайт: https://app.nest.credit/nest-btc-vault Купете NBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Nest BTC Vault (NBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nest BTC Vault (NBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Рекорд за всички времена: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Текуща цена: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Научете повече за цената на Nest BTC Vault (NBTC)

Токеномика на Nest BTC Vault (NBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nest BTC Vault (NBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NBTC, разгледайте цената в реално време на токените NBTC!

Прогноза за цената за NBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме NBTC? Нашата страница за прогноза за цената NBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

