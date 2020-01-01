Токеномика на Nest Basis Vault (NBASIS) Открийте ключова информация за Nest Basis Vault (NBASIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nest Basis Vault (NBASIS) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas. Официален уебсайт: https://app.nest.credit/nest-basis-vault Купете NBASIS сега!

Токеномика и анализ на цената за Nest Basis Vault (NBASIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nest Basis Vault (NBASIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.28M $ 25.28M $ 25.28M Общо предлагане: $ 24.87M $ 24.87M $ 24.87M Циркулиращо предлагане: $ 24.87M $ 24.87M $ 24.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.28M $ 25.28M $ 25.28M Рекорд за всички времена: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Текуща цена: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 Научете повече за цената на Nest Basis Vault (NBASIS)

Токеномика на Nest Basis Vault (NBASIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nest Basis Vault (NBASIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NBASIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NBASIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NBASIS, разгледайте цената в реално време на токените NBASIS!

Прогноза за цената за NBASIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме NBASIS? Нашата страница за прогноза за цената NBASIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NBASIS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!