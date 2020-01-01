Токеномика на Nest Alpha Vault (NALPHA)
Информация за Nest Alpha Vault (NALPHA)
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets.
Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield.
Nest Alpha Vault offers a highly liquid yield strategy ideal to most users. It includes a diversified selection of tokenized assets from AAA firms and asset managers, as well as yields from private credit and trade financing agreements from accredited protocol partners. Designed with liquidity in mind, the vault is bolstered by a dedicated liquidity buffer supported by industry leading yield-bearing stablecoin protocols, ensuring seamless access for retail users and liquidity providers alike.
Токеномика и анализ на цената за Nest Alpha Vault (NALPHA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nest Alpha Vault (NALPHA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Nest Alpha Vault (NALPHA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Nest Alpha Vault (NALPHA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой NALPHA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой NALPHA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на NALPHA, разгледайте цената в реално време на токените NALPHA!
Прогноза за цената за NALPHA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме NALPHA? Нашата страница за прогноза за цената NALPHA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.