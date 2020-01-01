Токеномика на Ness Lab (NESS) Открийте ключова информация за Ness Lab (NESS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ness Lab (NESS) Ness LAB is committed to building an information economy around CoinNess, where the creation, consumption, and distribution of abundant information are powered by the blockchain and Web3 ecosystem, and are able to connect and transcend geographical boundaries. NESS is the native token of Ness Lab. It is designed to connect users with stakeholders, and offer a unique rewards system to incentivize active participation and contribution to the platform's growth. The NESS token plays a key role in incentivizing and aligning the interests of all parties within the ecosystem. By creating a system of rewards and incentive system that benefits service providers, users, and business partners alike, NESS can help to foster collaboration and innovation within the ecosystem, ultimately leading to its long-term growth and success. Официален уебсайт: https://nesslab.io/ Бяла книга: https://nesslab.gitbook.io/ness-lab/ Купете NESS сега!

Токеномика и анализ на цената за Ness Lab (NESS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ness Lab (NESS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Рекорд за всички времена: $ 0.886256 $ 0.886256 $ 0.886256 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02948356 $ 0.02948356 $ 0.02948356 Текуща цена: $ 0.059574 $ 0.059574 $ 0.059574 Научете повече за цената на Ness Lab (NESS)

Токеномика на Ness Lab (NESS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ness Lab (NESS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NESS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NESS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NESS, разгледайте цената в реално време на токените NESS!

Прогноза за цената за NESS Искате ли да знаете какъв път може да поеме NESS? Нашата страница за прогноза за цената NESS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NESS сега!

