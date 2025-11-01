Информация за цената за NESHUDO (NESHUDO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.04% Промяна на цената (1д) +11.49% Промяна на цената (7д) -35.24% Промяна на цената (7д) -35.24%

Цената в реално време за NESHUDO (NESHUDO) е--. През последните 24 часа NESHUDO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NESHUDO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NESHUDO има промяна от +1.04% за последния час, +11.49% за 24 часа и -35.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NESHUDO (NESHUDO)

Пазарна капитализация $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Циркулиращо предлагане 999.96M 999.96M 999.96M Общо предлагане 999,958,321.210568 999,958,321.210568 999,958,321.210568

Текущата пазарна капитализация на NESHUDO е $ 14.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NESHUDO е 999.96M, като общото предлагане е 999958321.210568. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.76K.