Информация за NerveFlux (NERVE) The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Официален уебсайт: https://nerveflux.io/ Купете NERVE сега!

Токеномика и анализ на цената за NerveFlux (NERVE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NerveFlux (NERVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.29K $ 17.29K $ 17.29K Общо предлагане: $ 184.57M $ 184.57M $ 184.57M Циркулиращо предлагане: $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.40K $ 72.40K $ 72.40K Рекорд за всички времена: $ 0.02920145 $ 0.02920145 $ 0.02920145 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00039225 $ 0.00039225 $ 0.00039225 Научете повече за цената на NerveFlux (NERVE)

Токеномика на NerveFlux (NERVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NerveFlux (NERVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NERVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NERVE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NERVE, разгледайте цената в реално време на токените NERVE!

