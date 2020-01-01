Токеномика на Nerve Finance (NRV) Открийте ключова информация за Nerve Finance (NRV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nerve Finance (NRV) Nerve Finance is a stableswap AMM built on Binance Smart Chain designed to allow trading stablecoins and pegged synthetic assets quickly with minimal slippage and low fees. $NRV is the governance token of the Nerve Finance protocol. Официален уебсайт: https://nerve.fi Купете NRV сега!

Токеномика и анализ на цената за Nerve Finance (NRV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nerve Finance (NRV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 150.55M $ 150.55M $ 150.55M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 167.78K $ 167.78K $ 167.78K Рекорд за всички времена: $ 6.65 $ 6.65 $ 6.65 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00106711 $ 0.00106711 $ 0.00106711 Текуща цена: $ 0.0011144 $ 0.0011144 $ 0.0011144 Научете повече за цената на Nerve Finance (NRV)

Токеномика на Nerve Finance (NRV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nerve Finance (NRV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NRV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NRV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NRV, разгледайте цената в реално време на токените NRV!

Прогноза за цената за NRV Искате ли да знаете какъв път може да поеме NRV? Нашата страница за прогноза за цената NRV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NRV сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!