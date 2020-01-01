Токеномика на Nerva (XNV) Открийте ключова информация за Nerva (XNV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

NERVA (XNV) is an untraceable and secure cryptocurrency aiming to be GPU and ASIC resistant via the new Cryptonight Adaptive POW algorithm. Based on the technologically advanced Masari and Monero currencies, NERVA offers true privacy and fungibility, is totally untraceable and unlinkable, with users and transfer amounts hidden from the public. NERVA expands on these advanced privacy features, by implementing a new POW algorithm that aims to maximize decentralization, by resisting pool mining and ASIC mining right from the start. The currency is "mined" by individuals on individual computers. NERVA aims to change the crypto mining trend, away from centralized ASIC and GPU operations, back to making mining available to any computer anywhere in the world. Resisting GPU mining also makes NERVA an unattractive option to rented mining services that have plagued cryptocurrencies recently.

Токеномика и анализ на цената за Nerva (XNV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nerva (XNV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 267.05K $ 267.05K $ 267.05K Общо предлагане: $ 19.09M $ 19.09M $ 19.09M Циркулиращо предлагане: $ 19.09M $ 19.09M $ 19.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 267.08K $ 267.08K $ 267.08K Рекорд за всички времена: $ 0.324859 $ 0.324859 $ 0.324859 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00253204 $ 0.00253204 $ 0.00253204 Текуща цена: $ 0.0139934 $ 0.0139934 $ 0.0139934 Научете повече за цената на Nerva (XNV)

Токеномика на Nerva (XNV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nerva (XNV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XNV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XNV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XNV, разгледайте цената в реално време на токените XNV!

