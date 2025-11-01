Информация за цената за Nereus (NRS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.135932 $ 0.135932 $ 0.135932 24-часов нисък $ 0.141866 $ 0.141866 $ 0.141866 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.135932$ 0.135932 $ 0.135932 24-часов висок $ 0.141866$ 0.141866 $ 0.141866 Рекорд за всички времена $ 0.687331$ 0.687331 $ 0.687331 Най-ниска цена $ 0.088159$ 0.088159 $ 0.088159 Промяна на цената (1ч) -0.33% Промяна на цената (1д) +2.59% Промяна на цената (7д) -0.16% Промяна на цената (7д) -0.16%

Цената в реално време за Nereus (NRS) е$0.139452. През последните 24 часа NRS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.135932 до най-висока стойност $ 0.141866, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NRS е $ 0.687331, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.088159.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NRS има промяна от -0.33% за последния час, +2.59% за 24 часа и -0.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nereus (NRS)

Пазарна капитализация $ 5.44M$ 5.44M $ 5.44M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 139.52M$ 139.52M $ 139.52M Циркулиращо предлагане 39.01M 39.01M 39.01M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Nereus е $ 5.44M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NRS е 39.01M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 139.52M.